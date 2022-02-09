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Одещина – друга за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу
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Одещина – друга за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

Марина Повертайло
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Одещина – друга за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу ФОТО: google.com

За минулу добу 8 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 587 людей. 242 хворих одужали, троє – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (3 684). Далі йде Одещина, на третьому місці – Харківська область (2 293).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 290 098 громадян,
  • одужали 234 199 людей,
  • померли 5 780 хворих,
  • наразі хворіють 50 119 мешканців області.

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