Одещина – друга за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу 8 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 587 людей. 242 хворих одужали, троє – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (3 684). Далі йде Одещина, на третьому місці – Харківська область (2 293).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 290 098 громадян,
- одужали 234 199 людей,
- померли 5 780 хворих,
- наразі хворіють 50 119 мешканців області.
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