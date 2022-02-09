32% захисних споруд Харківщини не готові для використання

З понад тисячі захисних споруд у Харківській області готові або обмежено готові для використання 753.

Про це на нараді у Харківській облдержадміністрації 9 лютого сказав заступник директора Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації Володимир Щітов.

"У Харківській області перебуває на обліку 1118 захисних споруд цивільного захисту, в тому числі 415 сховищ, 703 протирадіаційних укриттів, з яких готові та обмежено готові 753 споруди, що складає 67%, не готові — 365 одиниць, що складає 32%. Найгірші показники щодо стану захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності мають наступні райони та громади області: Харківський район, Валківська громада, Лозівська міська громада", — сказав Щітов.

На утримання захисних споруд у 2021 році з місцевих бюджетів витратили 451,2 тис. грн. В обладміністрації закликають громади покращувати стан захисних споруд і удосконалювати систему оповіщення.

"Ми проводимо роботу, щоб розширити зону озвучування. Це робота постійна. Сьогодні стає завдання, щоб громади закуповували нові сирени і встановлювали у тих районах, де з'явилися нові житлові комплекси", — сказав Щітов.

За його словами, у Харкові встановлені 104 сирени, в області — 52.

Що відомо

За Фондом державного майна у Харкові та Харківської області закріплено 38 захисних споруд, більшість з яких не готові для користування в разі потреби.

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