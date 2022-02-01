23 укриття державної власності на Харківщині не готові для користування

За Фондом державного майна у Харкові та Харківської області закріплено 38 захисних споруд, більшість з яких не готові для користування в разі потреби.

Про це Суспільному у відповідь на інформаційний запит повідомили у Регіональному управлінні Фонду державного майна України по Харківській області.

Регіональне управління ФДМ є органом управління 38 захисних споруд цивільного захисту, з яких 27 — у Харкові.

"Із зазначених вище захисних споруд до використання за призначенням: готові — 6 ЗС ЦЗ (5 — в м. Харків, 1 — в м. Вовчанськ); обмежено готові — 9; не готові — 23. Не готові ЗС ЦЗ — це споруди, в яких відсутнє обладнання, що забезпечує їх функціонування, або зруйновані будівельні конструкції", — відповіли в Управлінні.

Суспільне Харків

У Фонді держмайна пояснюють, що не можуть стежити за станом захисних споруд та відновлювати їх.

"Значну кількість балансоутримувачів визнано банкрутами та ліквідовано, а більшість зберігачів не зобов’язані приводити ЗС ЦЗ у готовність, якщо вони були в такому стані на момент укладення договорів безоплатного зберігання. Таким чином, єдиним шляхом вирішення цієї проблеми може бути передача ЗС ЦЗ територіальним громадам", — йдеться у відповіді Управління.

Останні чотири роки Фонд держмайна просить посадовців міста та області забрати їх у свою власність та привести до ладу, але отримує відмови, розповіла Суспільному начальниця відділу фонду Держмайна Харківщини Євгенія Бричковська.

"Наші сховища без господаря на теперішній час. Вони державні де-юре, а де-факто — немає балансоутримувача. І немає зберігача. На охорону нам також грошей не надається, і вони просто будуть стояти. З плином часу ми не можемо гарантувати, що вони залишаться навіть в такому стані, як зараз", — прокоментувала Бричковська.

Укриття на заводі у Харкові

Захисну споруду підприємства "Українські енергетичні машини" (до перейменування — "Турбоатом") утримують коштом заводу, хоча приміщення належить Фонду державного майна. Тут є дизельний генератор, система вентиляції, окремі санвузли для чоловіків та жінок, протигази, нари для ночівлі, баки для питної води.

Суспільне Харків Нари для ночівлі в укритті, яке розраховане на понад три тисячі людей

Суспільне Харків Радіо в укритті заводу

"При введенні якогось повідомлення про надзвичайні події баки для води будуть заповнені. По 18 метрів кубічних буде, тобто вистачає на перебування на двоє діб", — розповідає начальник відділу екологічної та пожежної безпеки підприємства Віктор Підкопай.

Відновлення коштує грошей

Реконструкція укриттів потребує значних коштів, коментує начальник відділу міського управління цивільного захисту Віктор Широкий.

"Якщо взяти їх місце розташування — це глибока промзона. Наприклад, завод "ХТЗ". В глибині цього підприємства, яке працювало у 70-80-ті роки. Зараз це покинуте приміщення. Якщо відновити його захисні властивості, треба вкласти більше, ніж воно коштує новобудова", — говорить Широкий. З 11 державних захисних споруд на території області повністю придатним визнали одне.

"Існує така вірогідність, що вони будуть передані на баланс області, але я вважаю, що це потрібно було б зробити після того, як зазначені споруди будуть приведені в готовність", — сказав Суспільному директор Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

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