Угруповання "Талібан", яке із серпня 2021 року фактично контролює владу в Афганістані, закликало міжнародну спільноту надати гуманітарну допомогу країні на тлі погіршення рівня життя населення.

Про це повідомляє гуманітарна організація "Женевський заклик" (Geneva Call).

Через несприятливу погоду, тривалу політичну нестабільність і поширення COVID-19 з-поміж 39 мільйонів афганців 23 мільйони недоїдають, а 97% — живуть за межею бідності, стверджують в організації.

Для залучення гуманітарної допомоги "Женевський заклик" протягом 7-11 лютого організовує закритий захід для донорів з метою "сприяння обговоренню практичних питань, пов’язаних із дотриманням гуманітарних норм" і покращення становища населення Афганістану.

Гуманітарна ситуація в Афганістані була предметом перемовин делегації "Талібану" і західних країн у норвезькому Осло 22-25 січня. Ті перемовини стали першими контактами талібів і представників Заходу.

Останні заявили, що готові допомогти Афганістану, але за умов дотримання "Талібаном" прав людини. Вони також наголошують, що не визнають владу талібів, називаючи угруповання терористичним (воно досі перебуває під санкціями ООН за тероризм).

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Що відомо

15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Того ж дня в країні оголосили про мирну передачу влади талібам. 31 серпня США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію. Після відльоту останніх військових літаків контроль над аеропортом Кабула встановили екстремісти з руху "Талібан".

"Талібан" обіцяв не утискати права жінок, але після приходу до влади заборонив жінкам з'являтися у телевізійних драмах. Також жінкам-журналісткам і ведучим наказали бути в кадрі з покритою головою. Раніше "Талібан" наказав дівчатам і молодим жінкам залишатися вдома замість того, щоб ходити до школи.

Крім того, мер Кабула наказав жінкам-муніципальним службовцям залишатися вдома, якщо їхню роботу може виконувати чоловік. Таліби стверджують, що їхні обмеження щодо роботи жінок і навчання дівчат є "тимчасовими", а запровадили їх "задля безпеки" дівчат і жінок. Під час попереднього правління "Талібану" в 1990-х роках жінкам в Афганістані забороняли вчитися і працювати.

Крім того, колишній керівник релігійної поліції "Талібану" Мулла Нуруддін Турабі заявив, що таліби планують відновити екстремальні покарання, такі як страти та ампутації. А ще таліби вивішували на будівельних кранах трупи кількох чоловіків у різних частинах міста Герат, що на заході Афганістану.

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