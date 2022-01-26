У Норвегії завершились перемовини "Талібану" із країнами Заходу

У столиці Норвегії Осло добігли кінця перемовини афганського руху "Талібан" із країнами Заходу, які тривали три дні.

Як повідомляє Tagesschau, делегація "Талібану" залишила Норвегію увечері 25 січня.

Перемовини тривали протягом трьох днів у конференц-готелі неподалік Осло. Окрім представників країн Європи та США, у них також брали участь представники громадянського суспільства Афганістану.

Таліби приїхали у Норвегію на запрошення норвезького МЗС, однак міністерка закордонних справ Аннікен Хюітфельдт не зустрічалася з ними особисто. Натомість для участі в перемовинах вона надіслала свого статс-секретаря.

Після від'їзду делегації Хюітфельдт підкреслила, що переговори були неминучими через гуманітарну ситуацію в країні, назвавши при цьому талібів "терористами".

"Уся делегація складається із терористів. Вони виступають за вбивства та терор. Нам було важливо визначити, з якими активістами вони мали тут зустрітися. Наші міжнародні партнери також надіслали перемовників", — сказала посадовиця.

Вона додала, що попри це слід враховувати, що "Талібан" контролює владу в Афганістані.

"Проблема у тому, що таліби де-факто мають владу в Афганістані. Якщо ми хочемо надати гуманітарну допомогу, ми маємо поговорити з ними, щоб мати можливість привезти їжу та ліки", — зауважила Хюітфельдт.

Представники талібів загалом позитивно оцінили результати перемовин, пише видання. Зокрема, міністр закордонних справ перехідного уряду Амір Хан Муттакі зазначив, що афганська делегація "мала хороший обмін думками", в першу чергу, зі США.

При цьому делегація "Талібану" відхилила питання про ситуацію із правами людини в Афганістані, а Муттакі запевнив, що відео, на яких зафіксовано насильство щодо жінок-демонстрантів, були спланованою провокацією.

Водночас Ян Егелунд, генеральний секретар Норвезького агентства у справах біженців розповів, що таліби пообіцяли дозволити дівчатам будь-якого віку повернутися до шкіл навесні.

Зустріч у Норвегії стала першими перемовинами з "Талібан", який захопив владу в Афганістані торік у серпні й відтоді прагне добитися міжнародного визнання як легітимний уряд. При цьому деякі активісти

Що відомо

15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Того ж дня в країні оголосили про мирну передачу влади талібам. 31 серпня США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію. Після відльоту останніх військових літаків контроль над аеропортом Кабула встановили екстремісти з руху "Талібан".

"Талібан" обіцяв не утискати права жінок, але після приходу до влади заборонив жінкам з'являтися у телевізійних драмах. Також жінкам-журналісткам і ведучим наказали бути в кадрі з покритою головою. Раніше "Талібан" наказав дівчатам і молодим жінкам залишатися вдома замість того, щоб ходити до школи.

Крім того, мер Кабула наказав жінкам-муніципальним службовцям залишатися вдома, якщо їхню роботу може виконувати чоловік. Таліби стверджують, що їхні обмеження щодо роботи жінок і навчання дівчат є "тимчасовими", а запровадили їх "задля безпеки" дівчат і жінок. Під час попереднього правління "Талібану" в 1990-х роках жінкам в Афганістані забороняли вчитися і працювати.

Крім того, колишній керівник релігійної поліції "Талібану" Мулла Нуруддін Турабі заявив, що таліби планують відновити екстремальні покарання, такі як страти та ампутації. А ще таліби вивішували на будівельних кранах трупи кількох чоловіків у різних частинах міста Герат, що на заході Афганістану.

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