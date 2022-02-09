Невідомі розмалювали проросійськими графіті пекарню Future Bakery в канадському Торонто, власник якої — активіст української громади Борис Вжесневський — висловлював підтримку Україні на тлі агресії з боку Росії.

Про це повідомляє канадське видання Global News.

Графіті виявили вранці 8 лютого, коли до пекарні прибула перша партія випічки. Поліція Торонто повідомила виданню, що прибула на місце події й склала протокол. Наразі триває розслідування обставин злочину.

Біля пекарні висів плакат із словами "Stand With Ukraine" ("Підтримую Україну"). Невідомі обмалювали його словами "Н***й Україну та Канаду", "Невдахи", "Росія це сила", причому слово "Росія було як англійською, так і російською мовами.

"Це не просто графіті і не просто акт вандалізму. Це спроба залякування. Це злочин на ґрунті ненависті", — розповів Global News Вжесневський, який у минулому був депутатом парламенту Канади від Ліберальної партії.

Він додав, що плакат на підтримку України, можливо, вже не вдасться відмити від графіті. Поблизу не було розташовано камер відеоспостереження, але тепер, каже власник Future Bakery, їх встановлять.

Президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій заявила "Укрінформу", що "цей потворний напад свідчить про важливість належної боротьби із дезінформаційними кампаніями, які проводить російська держава, націленими проти Канади, українських канадців та інших представників центральної та східної Європи".

"Конгрес українців Канади давно закликає уряд Канади серйозно поставитися до згубного впливу російських державних дезінформаційних кампаній та ненависті, яку вони поширюють", — додала Хичій.

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Що відомо

4 лютого Канада відправила до України транспортний літак з військовою допомогою, у складі якої є партія нелетального озброєння. Зокрема, в Україну прибули засоби індивідуального захисту, засоби перевезення вантажів, а також розвідувальне обладнання

6 лютого в трьох десятках канадських міст відбулися акції на підтримку України.

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