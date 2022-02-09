За добу, 8 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2111 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 19 людей. Ще 414 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 272 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 238 727 мешканців області. Померли 9 234 людини.

Що відомо

До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

В Україні станом на 7 лютого введено пів мільйона бустерних доз вакцини проти коронавірусу, заявив в ефірі Суспільного головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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