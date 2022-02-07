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Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19
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Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19

Оксана Швед Тетяна Зозуля
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Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19 Суспільне Черкаси

У ковідному відділенні обласної дитячої лікарні станом на 7 лютого лікують 25 дітей. Тимчасовий шпиталь розгорнули на базі офтальмологічного відділення, розповів Суспільному директор закладу Микола Кондрацький.

Відділення розпочало свою роботу 3 лютого 2022 року. За словами Миколи Кондрацького, найменшому пацієнту чотири дні, найстаршому – 8 років.

П'ять днів у відділенні черкащанка Марія Ломаченко. Її дитині 7 днів.

"Я приїхала народжувати з ПЛР-тестом, вже був коронавірус, і відповідно у дитини. Зараз все добре. Була температура один день і все, вже немає симптомів", — розповіла пані Марія.

Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19Суспільне Черкаси

Восьмирічна Єва потрапила до відділення з високою температурою. Нині почувається добре:

"Спочатку в мене у всьому тілі, потім нудило. Коли стало дуже погано, мене відвезли в лікарню".

Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19Суспільне Черкаси

Мама Ірина Савіовська пояснила, що про коронавірус у доньки дізналася вже в лікарні:

"Як тільки поступили у відділення, відразу зробили експрес-тест. Він виявився позитивним. Лікування призначили симптоматичне: у нас були проблеми зі шлунково-кишковим трактом, тому їй більше лікування направили на це: зупиняли блювання і температуру збивали".

Черкащанка Валентина Ларіна розповіла: не зволікала і при перших симптомах звернулася до лікарів. У відділенні вона з двома онуками:

"Діти потрапили з блюванням, температура висока під 40, задишка була в старшого хлопчика, він задихався. Нині все добре, сплять спокійно, температура стабілізувалася. Діток добре доглядають, всі бігали питали як вони, серед ночі лікар приходив".

Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19Суспільне Черкаси

Розлади шлунково-кишкового тракту, температура та погіршення загального самопочуття – з такими симптомами найчастіше потрапляють діти до відділення, пояснив лікар педіатр-неонатолог Стасій Сусленко.

"Ми переводимо сюди дітей тільки після певних досліджень: це швидкий тест та оцінки стану. Після оцінки ситуації вирішують про госпіталізацію. У відділення кладемо дітей із ступенем середньої тяжкості, які потребують динамічного спостереження та лікування", – розповів медик.

Із неврологічного перейшла у ковідне виділення медсестра Юлія Єлізарова. Працюють, за його словами, позмінно:

"Працюємо 4 години у «брудній» зоні, ще 4 – на «чистій». Спершу було дуже складно, незвично. Наразі вже краще, спокійніше до цього ставлюся".

Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19Суспільне Черкаси

Відділення обладнане всім необхідним для лікування і розраховане на 25 ліжок, розповіла завідувачка відділення Наталія Русіна.

"Дітки, які мають стабільний стан, але ще мають позитивний тест – або вони, або мама, яка з ними контактує – ми відправляємо додому на самоізоляцію", – пояснила медикиня.

Медичний персонал для шпиталю збирали з різних відділень. 16 медичних сестер та 8 лікарів працюють позмінно.

"До цього я працювала в отоларингологічному відділенню, зараз за потреби переходимо в це відділення", – розповіла старша медична сестра Любов Молокоєдова.

Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19Суспільне Черкаси

Таке відділення є необхідним у нинішніх умовах, пояснив директор обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький. На його облаштування витратили 300 тисяч гривень.

"Зробили ремонт, тому що це відділення не інфекційне. Залучили кошти і бюджетні, і Національної служби здоров'я, і від благодійників.

Зі слів Миколи Кондрацького, якщо кількість захворювань серед дітей буде збільшуватися, відділення планують розширити до 50 ліжок.

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Що відомо

  • Станом на 7 лютого на стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 725 черкащан, із них 73 дітей, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.
  • Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.
  • У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
  • В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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