Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19

У ковідному відділенні обласної дитячої лікарні станом на 7 лютого лікують 25 дітей. Тимчасовий шпиталь розгорнули на базі офтальмологічного відділення, розповів Суспільному директор закладу Микола Кондрацький.

Відділення розпочало свою роботу 3 лютого 2022 року. За словами Миколи Кондрацького, найменшому пацієнту чотири дні, найстаршому – 8 років.

П'ять днів у відділенні черкащанка Марія Ломаченко. Її дитині 7 днів.

"Я приїхала народжувати з ПЛР-тестом, вже був коронавірус, і відповідно у дитини. Зараз все добре. Була температура один день і все, вже немає симптомів", — розповіла пані Марія.

Суспільне Черкаси

Восьмирічна Єва потрапила до відділення з високою температурою. Нині почувається добре:

"Спочатку в мене у всьому тілі, потім нудило. Коли стало дуже погано, мене відвезли в лікарню".

Суспільне Черкаси

Мама Ірина Савіовська пояснила, що про коронавірус у доньки дізналася вже в лікарні:

"Як тільки поступили у відділення, відразу зробили експрес-тест. Він виявився позитивним. Лікування призначили симптоматичне: у нас були проблеми зі шлунково-кишковим трактом, тому їй більше лікування направили на це: зупиняли блювання і температуру збивали".

Черкащанка Валентина Ларіна розповіла: не зволікала і при перших симптомах звернулася до лікарів. У відділенні вона з двома онуками:

"Діти потрапили з блюванням, температура висока під 40, задишка була в старшого хлопчика, він задихався. Нині все добре, сплять спокійно, температура стабілізувалася. Діток добре доглядають, всі бігали питали як вони, серед ночі лікар приходив".

Суспільне Черкаси

Розлади шлунково-кишкового тракту, температура та погіршення загального самопочуття – з такими симптомами найчастіше потрапляють діти до відділення, пояснив лікар педіатр-неонатолог Стасій Сусленко.

"Ми переводимо сюди дітей тільки після певних досліджень: це швидкий тест та оцінки стану. Після оцінки ситуації вирішують про госпіталізацію. У відділення кладемо дітей із ступенем середньої тяжкості, які потребують динамічного спостереження та лікування", – розповів медик.

Із неврологічного перейшла у ковідне виділення медсестра Юлія Єлізарова. Працюють, за його словами, позмінно:

"Працюємо 4 години у «брудній» зоні, ще 4 – на «чистій». Спершу було дуже складно, незвично. Наразі вже краще, спокійніше до цього ставлюся".

Суспільне Черкаси

Відділення обладнане всім необхідним для лікування і розраховане на 25 ліжок, розповіла завідувачка відділення Наталія Русіна.

"Дітки, які мають стабільний стан, але ще мають позитивний тест – або вони, або мама, яка з ними контактує – ми відправляємо додому на самоізоляцію", – пояснила медикиня.

Медичний персонал для шпиталю збирали з різних відділень. 16 медичних сестер та 8 лікарів працюють позмінно.

"До цього я працювала в отоларингологічному відділенню, зараз за потреби переходимо в це відділення", – розповіла старша медична сестра Любов Молокоєдова.

Суспільне Черкаси

Таке відділення є необхідним у нинішніх умовах, пояснив директор обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький. На його облаштування витратили 300 тисяч гривень.

"Зробили ремонт, тому що це відділення не інфекційне. Залучили кошти і бюджетні, і Національної служби здоров'я, і від благодійників.

Зі слів Миколи Кондрацького, якщо кількість захворювань серед дітей буде збільшуватися, відділення планують розширити до 50 ліжок.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Що відомо

Станом на 7 лютого на стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 725 черкащан, із них 73 дітей, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Читайте також