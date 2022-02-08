8 лютого у Прикарпатському обласному центрі служби крові представники народного футбольного клубу "Ураган" з Івано-Франківська здали 10 літрів крові. Донорами стали 38 людей. Серед них — 20 гравців клубу, дирекція та вболівальники. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Ірина Федик.

З її слів, не всіх футзалістів з основного складу команди допустили до донації. Через це у межах благодійної акції здали менше літрів крові, ніж планували організатори.

"Наше основне завдання — це не лише допомогти тим, хто потребує крові, а й не нашкодити донору. Ми проводимо обстеження перед донацією. Гравці інтенсивно тренуються, і внаслідок цього деякі показники крові виходять за межі норми. Тому, на жаль, не всі гравці основного складу змогли здати кров", — розповіла Ірина Федик.

Фото: Суспільне Карпати

З її слів, зараз запасів у банку крові вистачає. Зібрані біоматеріали передаватимуть у медичні заклади Івано-Франківщини

Фото: Суспільне Карпати

Благодійну акцію "дракони" провели у межах проєкту "20 років НФК "Ураган" — 20 добрих справ". Про це Суспільному розповів віцепрезидент клубу Денис Рудницький. За його словами, двічі на місяць до жовтня 2022 гравці "Урагану" планують проводити й інші благодійні заходи на території Івано-Франківської громади.

"Впродовж 2022 року ми постараємося зробити 20 соціально важливих місій для нашого міста. Це — подарунок для жителів міста та громади. Адже "Ураган" — це народний футбольний клуб. Ми вдячні всім уболівальникам за підтримку і таким чином хочемо їм віддячити", — сказав Денис Рудницький.

Що відомо

Народний футбольний клуб "Ураган" з Івано-Франківська 8 лютого організує клубний день донора. До 20-річчя свого заснування клуб планує зібрати 20 л крові.

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