Народний футбольний клуб "Ураган" з Івано-Франківська 8 лютого організує клубний день донора. До 20-річчя свого заснування клуб планує зібрати 20 л крові, йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці "Урагану".
"Як ми й обіцяли, анонсуємо першу добру справу до 20-річчя заснування НФК "Ураган" — клубний день донора. "Дракони" запрошують друзів і вболівальників разом з гравцями основної та команди дублерів долучитися до здачі крові та врятувати чиєсь життя!", — йдеться у дописі.
Спортсмени планують здавати кров у вівторок 8 лютого о 10:00. Щоб взяти участь у благодійній акції, потрібно зголоситися у соцмережах НФК "Ураган" до 10:00 7 лютого.
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