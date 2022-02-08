Бойовики зі стрілецької зброї відкривали вогонь на Донеччині, поблизу Південного, Водяного, Невельського та Пісків. На Луганщині українські захисники також кажуть про провокації найманців, повідомляє кореспондентка Суспільного.

За словами військового ЗСУ Дмитра, на передових позиціях в районі Катеринівки, що на Луганщині — вдень тихо. Але вночі, каже Дмитро, дерев’яні укріплення без перебільшення рятують життя.

Суспільне Донбас Укріплення українських бійців

В темряві починається те, що військові називають "стрілкотня".

"З шостої вечора починають і до шостої ранку закінчується. Через кожні 5-10 хвилин буває. Чітко по бійницях прострілюються: геть все пролітає, свистить над головою", — розповів Дмитро.

За словами військового ЗСУ Юрія, обстрілами бойовики намагаються викликати вогонь у відповідь: "Стараються спровокувати нас. Щоб ми вийшли на відкритий вогонь. Я думаю, в них така думка. Звичайно, не ведемось".

Але, як кажуть українські бійці, вони готові у будь-яку мить використати зброю, щоб втихомирити окупантів. За словами військового ЗСУ Захара, останнім часом, російські найманці діють більш зухвало.

"Стали більш агресивні, на мою думку. Та і в загалі по ситуації. Більше почали переміщатись по позиціях, міняти позиції обстрілу. Я думаю, що після всіх цих подій, що творяться на українсько-російському кордоні, українсько-білоруському кордоні. Вони напевне відчули дух цей бойовий, що у них ззаду підкріплення є. Але їм це не допоможе", — наголосив Захар.

Що відомо

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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