У Харкові підтопило перехід на станції метро "Індустріальна"

У переході на станції метро "Індустріальна" Холодногірсько-Заводської лінії кілька годин відкачували воду.

Підземний перехід та вестибюль станції метро "Індустріальна" зачинили для пасажирів о 12:40, повідомив Суспільному речник метрополітену Олексій Бітнер. До переходу потрапила вода.

"Ми зачинили вестибюль №1 для обслуговування пасажирів о 12:40. Відчинили о 15:09. У підвуличному пішохідному переході працювали троє наших співробітників — допомагали співробітникам КП "Підземне місто" відкачувати воду", — розповів Бітнер.

Речник каже, йому не відомо, що саме сталося. Причин підтоплення у КП "Підземне місто" та міськраді Суспільному не прокоментували.

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