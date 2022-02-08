У дитячій лікарні на вулиці Орлика зараз лікують 80 дітей із діагнозом коронавірус. Троє у реанімації. Наймолодшому пацієнту лікарні всього місяць, а найстаршому — 16 років. Найчастіше до лікарів батьки звертаються, коли не можуть збити дітям температуру.

Із двома дітьми у лікарні Ольга Білик. Максимові чотири роки, Ані — сім з половиною. У дівчинки боліла голова і живіт, було блювання. Її тест виявився позитивним. Зараз стан обох дітей уже покращився, розповідає Ольга Білик.

Скриншот з відео 1 ТМО Львова Аня, Ольга та Максим Білики

"З донечкою все легше – був бронхіт. В хлопчика – на жаль, не вчасно ми звернулися, у нього утворилася пневмонія. І, мабуть, ще будемо продовжувати лікування вдома ще близько тижня", — розповідає Ольга Білик.

Зараз у дитячій лікарні 80 дітей із коронавірусом.

"Перший симптом, при якому всі звертаються в лікарню, абсолютно не змінився. Коли батьки добу-другу не можуть дати раду з підвищеною температурою тіла. Тобто температура є висока, дають жарознижувальні препарати, але все-таки досягти нормальної температури не можуть. Це дійсно показ до госпіталізації. І коли побачите дихальні розлади: дитинці важко дихати, загальна слабкість, блідість шкірних покривів, треба зразу звертатися в лікарню", — каже завідувачка другого педіатричного відділення дитячої лікарні 1 ТМО Львова Ірина Бережна.

Зараз у їхній лікарні є 150 ліжок для дітей, розповідає директор дитячої лікарні Іван Міськів.

Скриншот з відео 1 ТМО Львова У львівській дитячій лікарні на вулиці Орлика лікують 80 дітей із коронавірусом

"Кількість госпіталізацій стрімко зростає. За добу в середньому 20 діток поступає з коронавірусом, які вимагають стаціонарного лікування", — каже Іван Міськів.

Загалом у стаціонарах області лікується 2265 людей із коронавірусом. Про це інформують у пресслужбі Львівської ОДА. Ліжкова мережа заповнена майже на 43%.

Що відомо

На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону