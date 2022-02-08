Через погодні умови на Черкащині сталися дві ДТП, водії у лікарні

Через погодні умови на Черкащині 8 лютого сталися дві аварії. В обох ситуаціях отримали травми водії, повідомила Суспільному речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, о 8:23 надійшов виклик, що на виїзді з села Яснозір’я дорогою на Корсунь-Шевченківський водійка не впоралася з керуванням та в’їхала у дерево.

"22-річну жінку доправили до Третьої черкаської міської лікарні. Попередньо у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та множинні забої", — розповіла Ірина Назарок.

О 9:00 сталася ще одна ДТП: у Каневі водій легковика не впорався з керуванням та заїхав у бетонну огорожу.

"На місці події працювали дві бригади екстренки. 65-річний пасажир від госпіталізації відмовився. Натомість меддопомоги потребував 31-річний водій. Його забрали до канівської лікарні", — сказала речниця.

З її слів, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма. Також була відкрита рана на голові, через яку сталася кровотеча.

Що відомо

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, мокрий сніг та дощ принесли на Черкащину атмосферні фронти циклону "Roxana". Мокрий сніг та дощ випадав при температурі повітря -4 +1º, через що на дорогах утворилася ожеледиця.

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