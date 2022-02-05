На Черкащині у ДТП потрапили легковик і вантажівка

На Смілянщині 5 лютого не розминулися вантажівка та легковик. Про це повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок. З її слів, в дорожньо-транспортній пригоді травмувалися двоє чоловіків.

Ірина Назарок - КНП "Обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР"

Зі слів речниці, повідомлення про аварію надійшло о 17:30. Сталося це на трасі між Смілою та Кам'янкою в районі Долини Квітів. На місці працювали дві бригади медиків.

Ірина Назарок - КНП "Обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР"

Водій вантажівки MAN травм не отримав, як і один із пасажирів легковика.

Медики надали допомогу 21-річному водію та 30-річному пасажиру авто Lanos. Їх доправили до Смілянської багатопрофільної лікарні. У водія попередньо виявили закриту черепно-мозкову травму, стороннє тіло в оці, рвані рани та забої. У пасажира – закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, також рвані рани та, ймовірно, перелом передпліччя.

Суспільне звернулося за коментарем до поліцейських.

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