У Черкасах внаслідок ДТП травмувалася жінка

У Черкасах 5 лютого сталася аварія на перехресті вулиці Чехова та бульвару Шевченка. В зв'язку з цим патрульні поліцейські тимчасово обмежили рух непарною стороною бульвару Шевченка (в напрямку центру міста), повідомила власна кореспондентка Суспільного Оксана Швед з місця події.

Суспільне Черкаси

Зі слів кореспондентки, зіштовхнулися два авто марок ВАЗ та Audi.

Речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок розповіла, що близько 13-ї години медикам повідомили про аварію на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Чехова.

На місці працювали дві бригади медиків. Троє учасників ДТП від огляду та допомоги медиків відмовилися. У 58-річної жінки була стресова реакція, їй надали допомогу на місці.

До Третьої черкаської міської лікарні доправили 32-річну пасажирку з авто ВАЗ. Попередньо медики у неї виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму живота та, ймовірно, перелом кісток тазу.

Суспільне Черкаси

Суспільне звернулося за коментарем до Управління Нацполіції області.

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