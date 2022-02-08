Впала електроопора: у ДТП на Черкащині отримав травми чоловік

У ДТП на Черкащині отримав травми 47-річний чоловік. Про це Суспільному повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, аварія сталася у селі Лебедин, що на Шполянщині.

"Диспетчеру екстренки повідомили, що біля парку водій не впорався з керуванням та в’їхав в електроопору. Медики оглянули 40-річного чоловіка, від госпіталізації він відмовився. Ще одного, 47-річного, доправили до Шполянської лікарні", — розповіла Ірина Назарок.

Центр екстреної медичної допомоги

За словами речниці, попередньо у чоловіка виявили забій грудної клітки та перелом стегна.

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