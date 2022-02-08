На Черкащині обмежень у русі дорогами державного значення немає — шляховики

На дорогах Черкащини уночі 8 лютого працювали 50 спецмашин. За добу шляховики використали понад 500 тонн протиожеледної суміші, розповів Суспільному речник Служби автодоріг у Черкаській області Юрій Дубрава.

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, мокрий сніг та дощ в нашу область принесли атмосферні фронти циклону «Roxana».

"Мокрий сніг та дощ випадав при температурі повітря -4 +1º, через що на дорогах утворилася ожеледиця", — розповів синоптик.

Служба автомобільних доріг Черкаської області

За словами речника Служби автодоріг у Черкаській області Юрія Дубрави, станом на 11-ту ранку 8 лютого проїзд мережею автомобільних доріг державного значення Черкаської області забезпечено, обмежень у русі немає.

"Нині проводиться очищення доріг та узбіччя від снігу, оброблення доріг протиожеледними матеріалами для ліквідації зимової слизькості. Фахівці за добу використали більше ніж 500 тонн протиожеледної суміші", — розповів Юрій Дубрава.

Служба автомобільних доріг Черкаської області

Наразі, за словами речника, на автодорогах області продовжується обробка покриття протиожеледними сумішами, очищення тротуарів та автопавільйонів від снігу.

Що відомо

8 лютого в другій половині дня атмосферний розділ залишить Черкащину, тому опади припиняться, денні температури коливатимуться близько 0º, розповів Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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