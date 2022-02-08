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На Черкащині обмежень у русі дорогами державного значення немає — шляховики
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На Черкащині обмежень у русі дорогами державного значення немає — шляховики

Сніжана Калюжна
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На Черкащині обмежень у русі дорогами державного значення немає — шляховики Служба автомобільних доріг Черкаської області

На дорогах Черкащини уночі 8 лютого працювали 50 спецмашин. За добу шляховики використали понад 500 тонн протиожеледної суміші, розповів Суспільному речник Служби автодоріг у Черкаській області Юрій Дубрава.

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, мокрий сніг та дощ в нашу область принесли атмосферні фронти циклону «Roxana».

"Мокрий сніг та дощ випадав при температурі повітря -4 +1º, через що на дорогах утворилася ожеледиця", — розповів синоптик.

На Черкащині дороги розчистилиСлужба автомобільних доріг Черкаської області

За словами речника Служби автодоріг у Черкаській області Юрія Дубрави, станом на 11-ту ранку 8 лютого проїзд мережею автомобільних доріг державного значення Черкаської області забезпечено, обмежень у русі немає.

"Нині проводиться очищення доріг та узбіччя від снігу, оброблення доріг протиожеледними матеріалами для ліквідації зимової слизькості. Фахівці за добу використали більше ніж 500 тонн протиожеледної суміші", — розповів Юрій Дубрава.

На Черкащині дороги розчистилиСлужба автомобільних доріг Черкаської області

Наразі, за словами речника, на автодорогах області продовжується обробка покриття протиожеледними сумішами, очищення тротуарів та автопавільйонів від снігу.

Що відомо

8 лютого в другій половині дня атмосферний розділ залишить Черкащину, тому опади припиняться, денні температури коливатимуться близько 0º, розповів Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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