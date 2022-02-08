Обіцяють житло та доплати: у селі на Черкащині потрібен сімейний лікар

Житло та доплати обіцяють новому сімейному лікарю у селі Балаклея на Смілянщині. Поки чекають, хто згодиться працювати, двом тисячам жителів села доводиться їздити по медичну допомогу за десятки кілометрів, розповіла Суспільному головна лікарка центру первинної допомоги Тетяна Проценко.

Попередній лікар, за словами медикині, звільнився у жовтні 2021 року через надмірне навантаження.

Місцевий житель Петро Коломієць розповів, що їхати до сімейного лікаря він із дружиною має у село Орловець за 11 кілометрів, бо у Балаклеї його немає.

"Знайшли сімейного лікаря аж у Городищенському районі. І от тепер, коли хворіємо, їдемо туди, а сімейний лікар починає направляти нас у Городище, де приймальні дні вівторок і четвер. Виходить, хворобу треба «підлаштовувати» під лікаря. Не розумію як це: таке село, отака велика громада і немає сімейного лікаря", – сказав чоловік.

Суспільне Черкаси

Його дружина пані Ольга розповіла: хворій людині їхати на прийом до свого сімейного лікаря у сусідній район та ще й в умовах пандемії – не зручно:

"А, може, в мене «Омікрон» чи ще якась хвороба? Зараз це небезпечно, так їздити. А якщо я хвора? Я ж можу розповсюджувати хворобу".

Попередня лікарка із Балаклеївської амбулаторії звільнилася через велике навантаження, розповіла головна лікарка центру первинної медичної допомоги Тетяна Проценко.

"Задекларованих було понад дві тисячі людей. Враховуючи, що загалом населення Балаклеївської дільниці близько 5 тисяч, то треба, щоб були два сімейних лікарі й один педіатр", – пояснила медикиня.

Суспільне Черкаси

Людям довелося підписувати декларації деінде, розповів місцевий житель Олександр Ребрін:

"Є Ротмістрівка, це за 20 кілометрів, є село Холодне. Я особисто підписав декларацію із лікарем у Центрі сімейної медицини, що біля станції Шевченка. Це десь 16 кілометрів їзди".

Зі слів головної лікарки центру первинної допомоги Тетяни Проценко, близько 1,5 тисячі населення не підписали декларації із лікарем, однак без уваги не залишають нікого: всі, хто звертаються у базову амбулаторію, отримують необхідну допомогу.

Лікарка-педіатр Олена Коваленко пояснила: і вона, і медсестра мають право надавати допомогу тільки в межах своєї компетенції. Виписувати рецепти чи направлення може тільки сімейний лікар, тому за цим і доводиться їхати у Смілу або у сусідні села:

"Коли, наприклад, дитина в сім'ї захворіла і я в неї беру мазок на коронавірус і бачу, що мама хвора, то вже беру мазок і мамі. Також невідкладну допомогу, яку в змозі надати, я надаю".

Суспільне Черкаси

"Долікарську допомогу ми, звичайно, можемо надати: таблетку від тиску запропонувати, краплі накрапати, щоб заспокоїти людину, а далі вже лікар вирішує, що робити", – пояснила медсестра Оксана Черненко.

У лабораторії місцеві можуть здавати і аналізи, але лише ті, які не потребують електронного направлення від сімейного лікаря.

Суспільне Черкаси

"Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і рівень цукру в крові", – розповіла лаборантка Вікторія Стоноженко.

У амбулаторії пустують стаціонар та кабінет сімейного лікаря, хоча, за словами педіатрині Олени Коваленко, для його роботи в медзакладі є усе:

"І кардіограф є, і ноутбук, і принтер, і комплект апаратури для телемедицини, тільки залишається лікаря знайти".

Брак лікарів – проблема не лише у Балаклеї, розповіла головна лікарка:

"Скасували відпрацювання випускниками протягом трьох років, тому вивчаються лікарі, отримують посвідчення про проходження інтернатури і мають вільний розподіл. Наразі інтерн і в нас є, передбачено було саме в Балаклею, але вона пішла у декретну відпустку, як і коли вона вийде, ми не знаємо. Тому шукаємо людину".

Суспільне Черкаси

За словами головної лікарки Тетяни Проценко, охочих наразі не має: насамперед, відлякують сільська місцевість та велике навантаження.

Попри те, голова Балаклеївської громади Олена Благовісна обіцяє забезпечити майбутнього лікаря усім необхідним, зокрема, людину готові забезпечити квартирою. Також місцева влада готова говорити з депутатами про доплату і підвезення до роботи.

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