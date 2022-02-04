З черкаської лікарні виписали медсестру, яку рятували медики з трьох областей

Лікарі з трьох областей України боролися за життя 43-річної Світлани Леонової. Жінці в січні трансплантували кістковий мозок у Черкаському онкодиспансері. Вартість операції відшкодувала держава, розповів Суспільному лікар Дмитро Гамов.

4 лютого, у День боротьби з раком, пацієнтку виписали.

Вартість операції – 1,9 мільйона гривень – за словами медика, спрямували з державного бюджету.

"Був страх, але бажання жити перемогло" – так про все розповіла сама пані Світлана.

Торік у липні полтавці Світлані Леоновій діагностували лейкоз – рак крові. Місцеві медики направили її до Черкаського онкодиспансеру.

Суспільне Черкаси

За словами лікаря Дмитра Гамова, долати хворобу було нелегко:

"Виявилося, що ця хвороба нечутлива до стандартних курсів хіміотерапії. Пацієнтці застосували метод повного опромінення тіла".

Опромінення пацієнтці робили в приватній клініці Кропивницького. Директор закладу Степан Крулько розповів, що нині у закладі є два лінійні прискорювачі. Один із них – єдиний в Україні томоапарат, який був створений для тотального опромінення тіла.

"У державних клініках ми не мали відповідного матеріального забезпечення і апаратури, на якій можна було провести цю процедуру", – сказав лікар-гематолог Дмитро Гамов.

2 січня жінці в Черкасах трансплантували кістковий мозок. Донором стала її сестра.

Суспільне Черкаси

"Я дуже вдячна, що вона підійшла мені як донор. Якби не вона, треба було б чекати дуже довго донора", – розповіла Світлана Леонова.

За словами лікаря Дмитра Гамова, реабілітація пацієнтки буде тривалою. Вона буде приїжджати до онкоцентру щотижнево, для контролю показників кров.

Безоплатна операція в Україні спочатку здавалася дивом, сказала пані Світлана:

"У мене не було коштів, щоб їхати за кордон це робити".

Суспільне Черкаси

Після одужання жінка хоче повернутися до роботи – медсестрою швидкої допомоги. Бо за свій шанс на життя, розповіла хоче віддячити долі, рятуючи інших.

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