Україна та Словаччина підписали Декларацію про європейську перспективу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок уклали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Як повідомляється на урядовому порталі, документ вдалося підписати під час спільного візиту в Україну Івана Корчка та очільників МЗС Австрії Александера Шалленберга і Чехії Яна Ліпавського.

"Як зауважив Прем’єр-міністр України, підписання на рівні глав держав і урядів спільних декларацій про європейську перспективу України стане чітким сигналом, що проєвропейські реформи у нашій державі заслуговують на підтримку всіх країн-членів ЄС. У зв’язку з цим Денис Шмигаль подякував Словаччині за підписання відповідної декларації й висловив сподівання, що невдовзі європейську інтеграцію офіційно підтримають й Чехія з Австрією", — йдеться у повідомленні.

При цьому Шмигаль наголосив, що візит голів МЗС трьох європейських країн є важливим сигналом солідарності з України. Він також подякував за надання економічної, гуманітарної та військової підтримки, а також особисто міністрам за відвідання лінії зіткнення напередодні.

"Вдячний за тверду позицію ваших країн. Сьогодні ми маємо високий рівень підтримки з боку Європейського Союзу та її країн-членів. Практична допомога Збройним Силам України є для нас критично важливою, оскільки сьогодні Україна стала щитом Європи перед лицем загрози зі Сходу", — додав Шмигаль.

Своєю чергою, міністри закордонних справ під час зустрічі запевнили, що Австрія, Словаччина й Чехія повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Зокрема, під час пресконференції за результатами візиту голова чеської дипломатії Ян Ліпавський зазначив, що безпека України має велике значення для загальноєвропейської безпеки.

"Чехія, Словаччина та Австрія присутні тут, щоб чітко показати, що вибір за вами — в якому напрямку має рухатись ваша країна. Якщо ви обрали західний напрямок, ви маєте можливість реалізувати свою мрію. Безпека України — це безпека усієї Європи. Це — одна з причин чому ми приїхали до України", — зауважив він.

Ліпавський нагадав, що Чехія продовжує допомагати Україні.

"Ми надаємо гуманітарну допомогу, набори першої допомоги, ми співпрацюємо з українським Червоним Хрестом. Ми також надаємо артилерійську амуніцію і боєприпаси. Ми стоїмо разом з Україною — і наш приїзд це демонструє", — наголосив міністр.

Своєю чергою, Александер Шалленберг додав, що під час візиту на лінію розмежування

"На жаль, це не радісна поїздка. Вчора ми відвідали контактну лінію і побачили депресивну ситуацію. Ми побачили військову напругу на європейському континенті", — зазначив він.

За словами Шалленберга, Австрія підтримає Україну у разі нападу Росії.

"Австрія готова надати підтримку Україні у разі агресії та запровадити санкції проти Росії. Австрія стоїть поруч з вами. Ми не є членом НАТО, але ми стоїмо з Європою у питаннях гуманітарної допомоги".

Міністр повідомив, що днями австрійський уряд має виділити 2,5 мільярда євро допомоги для українського Червоного Хреста.

Водночас очільник дипломатії Словаччини Іван Корчок повідомив, що Словаччина виділить для України 1,2 мільярда макроекономічної допомоги, а також істотну суму для грантів.

"У нас також є словацькі проєкти в Станиці Луганській, станція медичної допомоги. Словацька газотранзитна система надає подвійну потужність потоку газу через Словаччину до України", — розповів він.

Міністр додав, що Україна завжди має власний вибір у тому куди вона буде рухатись.

Що відомо

Міністри закордонних справ трьох країн вилетіли до України 7 лютого. Метою їхнього візиту було висловити солідарність з Україною та "отримати уявлення про ситуацію на місцях".

У межах візиту дипломати відвідали КПВВ "Станиця Луганська".

Читайте також

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу