На КПВВ "Станиця Луганська" приїхали дипломати трьох країн

7 лютого на КПВВ "Станиця Луганська" приїхали дипломати Чехії, Австрії та Словаччини.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця подій.

Серед них міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Олександр Шалленберг та міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іван Корчок.

Супроводжують їх заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький та командувач ООС Олександр Павлюк.

Під час цієї поїздки дипломати ознайомляться з роботою КПВВ "Станиця Луганська".

Що відомо

Як повідомлялось раніше, очільник МЗС Чехії Ліпавський має відвідати Київ 7-8 лютого разом з міністрами закордонних справ Словаччини та Австрії. Темою перемовин стане підтримка України та взаємодія у безпековій сфері. Міністри також планують відвідати зону проведення Операції об'єднаних сил.

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