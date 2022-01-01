Біометричні документи подорожчали

З 1 січня 2022 року зросла вартість оформлення біометричних паспортів — ID-картки й закордонного — через підвищення цін на сировину й матеріали. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Оформлення ID-карти протягом 20 робочих днів подорожчало з 363 до 372 гривень, а протягом 10 робочих днів — із 489 до 498 гривень. Перший раз його видають, як і раніше, безкоштовно.

Що стосується біометричного закордонного паспорта, то відтепер протягом 20 робочих днів його оформлять за 733 гривні (було 694), а протягом семи або трьох за наявності поважної причини — за 1085 гривень (було 1046).

Якщо ви замовили ID-карту або закордонний паспорт до 31 грудня 2021 року включно, то отримаєте документ за старою ціною. А якщо ви оплатили вартість оформлення документа, але заяву не подали, то будете повинні доплатити різницю під час подання заяви.

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