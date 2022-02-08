На Херсонщині за добу діагностували 963 випадки захворювання на COVID-19

За добу 7 лютого, в Херсонській області зафіксували 963 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 99 дітей та 36 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків виявили у жителів Херсонського району - 669. Також захворіли 148 людей з Каховського, 103 випадки підтвердили у Скадовському, 36 - в Бериславському та 7 в Генічеському районах.

Стан хворих задовільний, 925 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 38 людей.

Померли четверо, одужали 164 жителі області.

Наразі в області 92 133 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 6 лютого, в Херсонській області зафіксували 703 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 84 дитини та 21 медичний працівник.

За прогнозами головного санітарного лікаря Херсонської області Юрія Ромаскевича, піковими для цієї хвилі будуть 9-12 лютого, коли кількість інфікованих перетне позначку 1500 людей на добу.

У Херсонській міській клінічній лікарні ім. А і О. Тропіних 2 278 жителів отримали бустерну дозу проти COVID-19.

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