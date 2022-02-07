За прогнозами головного санітарного лікаря Херсонської області, кількість хворих на COVID-19 цього тижня значно збільшиться. Фіксуватимуть по 1500 нових випадків за добу. Про це Юрій Ромаскевич написав на особистій сторінці у Facebook.

"Нас очікує надважкий тиждень. За моїми розрахунками, піковими для цієї хвилі будуть 9-12 лютого, коли кількість інфікованих перетне позначку 1500 людей на добу", - пише лікар.

За його словами, основною причиною збільшення випадків захворювання на коронавірус пов’язане з домінуванням штаму "Омікрон", особливо серед медичних працівників, що ускладнює можливість надання допомоги амбулаторним пацієнтам.

"З 14 лютого ми очікуємо стабілізацію та поступове зменшення кількості інфікованих, хоча кількість госпіталізованих зростатиме до 21 лютого", - написав головний санлікар області Юрій Ромаскевич.

Що відомо:

На Херсонщині виявили циркуляцію штаму "Омікрон". За результатами секвенування надісланих до референс лабораторії з 30 ПЛР-зразків 29 дали позитивний результат саме на цей штам.

За добу, 6 лютого, в Херсонській області зафіксували 703 випадки захворювання на COVID-19, серед них 21 медичний працівник.

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