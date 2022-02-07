COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 703 випадки захворювання

За добу, 6 лютого, в Херсонській області зафіксували 703 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 84 дитини та 21 медичний працівник.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу діагностували у 480 жителів з Херсонського району, 104 людини у Каховському, 51 випадок у Скадовському, 42 - в Бериславському та 26 людей з Генічеського районів.

Стан хворих задовільний, 656 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 47 людей.

За добу одужали 186 жителів області.

Наразі в області 91 170 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу, 5 лютого, в Херсонській області діагностували 797 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 72 дитини та 25 медичних працівників.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber