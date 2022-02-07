Понад дві тисячі херсонців отримали бустерну дозу проти COVID-19

У Херсонській міській клінічній лікарні ім. А і О. Тропіних 2 278 жителів отримали бустерну дозу проти COVID-19.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської міської ради.

Наразі співробітники лікарні зробили 94 516 щеплень проти коронавірусу: першу дозу вакцини отримали 47 426 херсонців та 44 812 людей щеплені другою дозою.

На сьогодні на амбулаторному лікуванні в міській лікарні імені Тропіних - 928 COVID-хворих, серед них 199 дітей.

За добу, 6 лютого, до лікарні імені Тропіних госпіталізували 11 людей. В реанімації - 8 хворих, з них п’ятеро під’єднані до апаратів ШВЛ.

Що відомо:

Бустерну (ревакцинальну) дозу вакцини рекомендується отримати через 6 місяців з дати отримання другої дози. Вкрай важливо це для людей, які належать до групи ризику.

За добу, 6 лютого, в Херсонській області зафіксували 703 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 84 дитини та 21 медичний працівник.

За прогнозами головного санітарного лікаря Херсонської області, кількість хворих на COVID-19 цього тижня значно збільшиться. Фіксуватимуть по 1500 нових випадків за добу.

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