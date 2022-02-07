Україна планує стимулювати українців здобувати освіту в IT-галузі. Зокрема, людям, які бажають отримати IT-професію та працювати на ринку високих технологій, держава компенсуватиме 50% від вартості навчання. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він повідомив, що в Україні в ІТ-галузі залучено понад 250 тисяч людей, але відчувається брак фахівців, передає ТСН.ua. За прогнозами Федорова, до 2025 року кількість робочих місць у сфері IT збільшиться на 150-200 тисяч.

"На сьогодні в ІТ найбільші зарплати в країні й працює понад 250 тисяч людей і не вистачає спеціалістів. Тому потрібно стимулювати та допомагати розвивати цей напрямок, тому що це залучення грошей з усього світу в Україну”, — зазначив Федоров.

Очільник Мінцифри додав, що рівень заробітної плати у IT-фахівців сфери становить $1,5-2 тисячі.

"ІТ-освіта є "вузьким" місцем. Це те, на чому потрібно сфокусуватися. У нас є чітке бачення, як змінити напрямок ІТ-освіти — 15 конкретних кроків, які ми зробимо у цьому році. Наприклад, ми сплатимо 50% вартості навчання для людей, які хочуть змінити професію на IT-спеціальність. Так звані світчери — люди, які ніколи не мали ІТ-освіти, проте хочуть працювати у галузі та заробляти гроші", — пояснив Федоров.

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