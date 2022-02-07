Пожежа в "Шевченківському Гаю". Що каже дирекція музею

У неділю, 6 лютого, у Музеї народної архітектури та побуту зайнялась старовинна гуцульська ґражда. Пожежу гасили понад 20 надзвичайників, втім врятувати будівлю не вдалось. Точну причину займання мають встановити представники управління надзвичайних ситуацій. Про це Суспільному розповів керівник музею Михайло Закопець.

За словами керівника музею, за кілька годин до пожежі охорона провела обхід території.

"Останній обхід охорони відбувся о 23:30. Тоді не було ні жодного загоряння, ні задимлення, жодних сторонніх проявів можливої пожежі. О 2 годині 14 хвилин мешканці багатоповерхівок повідомили, що на території музею сталася пожежа. Надзвичайники приїхали за 6 хвилин, але на той момент вся будівля була охоплена вогнем", — каже Михайло Закопець.

Пожежу загасили о 03: 27. Врятувати історичну будівлю та експонати не вдалось.

"Там було близько 200 експонатів, здебільшого побутового вжитку — це бочки, ложки, виделки, тарілки, кераміка, глечики. Попередньо встановлено, всі ці експонати згоріли, вони непридатні до використання, але вони є на місці, тобто теорія про викрадення не підтверджується", — додає Михайло Закопець.

ГУ ДСНС у Львівській області Пожежа в "Шевченківському Гаю"

У поліції ймовірною причиною пожежі називають необережне поводження з вогнем під час паління печі. Директор музею з такою версією подій не погоджується. Що трапилось у скансені, встановлять представники управління надзвичайних ситуацій.

"Серед основних версій причин виникнення пожежі розглядають 2 версії: це пічне опалення та занесення стороннього джерела запалювання ззовні", — каже речник рятувальників Львівщини Ігор Курус.

Суспільне Львів Будівля після пожежі

Загалом у Шевченківському гаю є 110 об'єктів. Частина з них, зокрема хата, у якій трапилась пожежа, досі не електрифіковані.

"В минулому році було модернізовано, проведено новий електрокабель, який дасть нам можливість довести електрику до кожного об’єкту, освітити, встановити належну кількість камер відеоспостереження і далі впроваджувати заходи безпеки", — каже керівниця міського департаменту розвитку Наталія Бунда.

Суспільне Львів Будівля після пожежі

Про те, що буде на місці будівлі, розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко:

"Ми прийняли рішення про те, що на цьому місці буде відновлюватись об’єкт. Яким чином це буде здійснено – прийматимемо рішення на науково-методичній раді. Можливо, нам вдасться реконструювати цю будівлю або будемо перевозити об’єкт такої тематики з інших населених пунктів.

Суспільне Львів Будівля після пожежі

Точну причину займання в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обіцяють озвучити за кілька днів.

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