У Черкасах посадовицю медзакладу підозрюють у розтраті 12 мільйонів гривень

У Черкасах посадовицю одного з медичних закладів підозрюють у розкраданні 12 мільйонів гривень бюджетних коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19. Жінці повідомили про підозру, розповіла Суспільному Катерина Дрога.

Як встановило слідство, схему організувала заступниця начальника фінвідділу.

"Вона упродовж останніх двох років у змові зі спільниками здійснювала оплату послуг та робіт, що не існує. Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих суб’єктів підприємницької діяльності за нібито проведення будівельних і ремонтних робіт медичної установи", — повідомила Катерина Дрога.

СБУ у Черкаській області

Також, за словами речниці, слідство встановило, що під виглядом "ковідної" доплати жінка здійснювала нарахування, суми яких перевищували визначені норми матеріального забезпечення як медичним працівникам, так і тим, хто нібито надавав послуги поліклініці.

"Сама посадовиця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти. За висновками експертиз, у такий спосіб підозрюваним вдалося привласнити майже 12 мільйонів гривень державних коштів, виділених Національною службою здоров'я України та на боротьбу з пандемією COVID-19", — розповіла речниця.

Наразі заступниці керівника фінансового відділу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для виявлення і притягнення до відповідальності інших причетних.

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