У Черкасах посадовицю медзакладу підозрюють у розтраті 12 мільйонів гривень

У Черкасах посадовицю одного з медичних закладів підозрюють у розкраданні 12 мільйонів гривень бюджетних коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19. Жінці повідомили про підозру, розповіла Суспільному Катерина Дрога.
Як встановило слідство, схему організувала заступниця начальника фінвідділу.
"Вона упродовж останніх двох років у змові зі спільниками здійснювала оплату послуг та робіт, що не існує. Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих суб’єктів підприємницької діяльності за нібито проведення будівельних і ремонтних робіт медичної установи", — повідомила Катерина Дрога.
Також, за словами речниці, слідство встановило, що під виглядом "ковідної" доплати жінка здійснювала нарахування, суми яких перевищували визначені норми матеріального забезпечення як медичним працівникам, так і тим, хто нібито надавав послуги поліклініці.
"Сама посадовиця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти. За висновками експертиз, у такий спосіб підозрюваним вдалося привласнити майже 12 мільйонів гривень державних коштів, виділених Національною службою здоров'я України та на боротьбу з пандемією COVID-19", — розповіла речниця.
Наразі заступниці керівника фінансового відділу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кримінального кодексу України.
Як розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії для виявлення і притягнення до відповідальності інших причетних.
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