Фізичні вправи захищають від інфікування COVID-19 — дослідження

Фізичні навантаження сприяють зниженню ризику зараження COVID-19, а також запобігають розвитку ускладнень захворювання.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного доктором Амайей Родрігес Муруета-Гойєна, науковою співробітницею Лабораторії метаболічних досліджень Університетської клініки Наварри та CIBEROBN, повідомляє Diario De Navarra.

"Гормони, що виробляються під час фізичних вправ, знижують можливість зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та ускладнень у разі захворювання на COVID-19, а також зменшують запалення та загибель клітин при інфекції", — зазначають дослідники.

Натомість малорухливий спосіб життя та ожиріння є факторами ризику появи серйозних ускладнень при зараженні, наголошують лікарі.

Як пояснюють вчені, пацієнти з надмірною вагою мають більшу кількість рецепторів до коронавірусу SARS-CoV-2 у жирових відкладеннях. Окрім того, жирові клітини цих пацієнтів здатні продукувати більше запальних молекул, ніж у людей з нормальною вагою.

"У міру збільшення ступеня ожиріння запалення буде посилюватися, і більш ймовірно, що буде запущений "цитокіновий шторм" — надмірний синтез білків, що контролюють активність клітин імунної системи. Це є одним з найбільших ризиків для людини з діагнозом COVID-19 у тяжкій формі", — пояснила Родрігес Муруета-Гойєна.

Зокрема, вчені з‘ясували, що серед численних ендокринних змін, що спостерігаються у людей з надлишковою масою тіла, є порушення регуляції гормонів міокінів — таких, як FNDC4 і FNDC5. Їхня кількість зростає під час фізичних вправ і, крім опосередкованого сприятливого впливу на організм, ці гормони знижують можливість зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та появи ускладнень COVID-19.

У пацієнтів з ожирінням концентрація міокінів FNDC4 та FNDC5 у крові нижча. Отже, якщо у них розвинеться COVID-19, вони матимуть більшу схильність до тяжкого запалення і такого типу загибелі клітин, який викликає поліорганне ураження, що є однією з основних причин смерті пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19.

"У дослідженнях in vitro ми підтвердили, що ці міокіни здатні зменшувати кількість рецепторів SARS-CoV-2 в адипоцитах. Тому, якщо здорова людина займається фізичними вправами, вона матиме більше міокінів і, отже, кількість рецепторів до коронавірусу в його жирі зменшиться", — пояснила дослідниця.

Робота вчених була відзначена нагородою на останньому конгресі Іспанського товариства дослідження ожиріння (SEEDO), повідомляє видання.

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