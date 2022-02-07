У Полтаві підприємці протестують проти касових апаратів

Біля будівлі Полтавської облдержадміністрації 7 лютого підприємці зібралися на акцію протесту. Прийшли з вимогою скасувати закон про обов'язкове використання касових апаратів ФОПами, розповів Суспільному підприємець Григорій Катренко.
Скасувати закон про обов’язкове використання касових апаратів для ФОПів хочуть, бо касові апарати дорогі і їх потрібно обслуговувати, додав Григорій Катренко.
На акцію зібралися близько 60 людей, розповіла Суспільному начальниця сектору превентивної комунікацї обласної поліції Тетяна Порохня.
фото: Суспільне Полтава
Такі ж акції організували, зокрема, в Одесі, Чернівцях, Дніпрі, Луцьку та Херсоні.
фото: Суспільне Полтава
Що відомо:
- З 2022-го року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- 25 січня під будівлею Верховної ради сталась сутичка між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями, Демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ.
- Класичні РРОРеєстратор розрахункових операцій – пристрій, який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.
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