У Полтаві підприємці протестують проти касових апаратів

Біля будівлі Полтавської облдержадміністрації 7 лютого підприємці зібралися на акцію протесту. Прийшли з вимогою скасувати закон про обов'язкове використання касових апаратів ФОПами, розповів Суспільному підприємець Григорій Катренко.

Скасувати закон про обов’язкове використання касових апаратів для ФОПів хочуть, бо касові апарати дорогі і їх потрібно обслуговувати, додав Григорій Катренко.

На акцію зібралися близько 60 людей, розповіла Суспільному начальниця сектору превентивної комунікацї обласної поліції Тетяна Порохня.

фото: Суспільне Полтава Акція протесту у Полтаві

Такі ж акції організували, зокрема, в Одесі, Чернівцях, Дніпрі, Луцьку та Херсоні.

фото: Суспільне Полтава Акція протесту у Полтаві

Що відомо:

З 2022-го року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

25 січня під будівлею Верховної ради сталась сутичка між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями, Демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків. У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

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