У Центральноукраїнському національному технічному університеті, що у Кропивницькому, встановили станцію для виміру якості повітря. Суспільне дізнавалось, як вона працює.

Станцію встановили на висоті три метри на фасаді університету. Зі слів завідувачки кафедри екології Ольги Медведєвої, вимірюють стан атмосферного повітря ззовні.

Проректор університету Андрій Кириченко розповів, що станція фіксує п’ять хімічних показників та два показника пилу в повітрі. Дані можна побачити на комп’ютері у реальному часі: ”Може вимірювати забрудненість повітря за твердими частинками. Озон, аміак, діоксид азоту та монооксид вуглецю. Показує характеристики повітря, тобто – в нормі повітря чи забруднене, і на скільки воно забруднене”.

Станцію використовують для навчання студентів – пояснив проректор: ”Вони вчяться обробляти дані, збирати інформацію і використовувати цю інформацію для проведення свої наукових досліджень”.

Станція працює цілодобово, дані оновлюються щохвилини. Їх можна переглянути на сайті Eco City.

Суспільне Кропивницький

Вартість такого обладнання – п’ять тисяч гривень. Зі слів завідувачки кафедри екології, отримали його безкоштовно в рамках проєкту ”Чисте повітря для України”: ”Як учасники проєкту, матимемо доступ до даних з подібних приладів з усієї України”.

Студентка другого курсу Поліна Цюцюра розповіла, що переглядає показники забруднення повітря щодня: ”Можемо аналізувати ситуацію й в інших містах. Планую написання наукової статті та виступ на конференції з моніторингу якості повітря”.

Користуватись даними можуть усі охочі – сказала Ольга Медведєва: ”Якщо людина побачить, що в певній точці є перевищення показників, вона може надіслати запит до державної екологічної інспекції, щоб ті розібралися – чому та протягом якого часу було це перевищення”.

Зберігається інформація протягом двох діб.

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