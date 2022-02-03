На Херсонщині виявили циркуляцію штаму "Омікрон" - головний санлікар області

В Херсонській області стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19 і саме через штам "Омікрон".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.
"За результатами секвенування надісланих до референс лабораторії зразків в області виявлено циркуляцію штаму"Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 дали позитивний результат саме на цей штам", - пише Юрій Ромаскевич.
Що відомо:
- За добу, 2 лютого, в Херсонській області зафіксували 968 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
- Херсонщина за показниками кількості випадків захворювання на COVID-19 перейшла до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.
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- До 2 000 випадків на добу. На Херсонщині в середині лютого очікують пік захворюваності на COVID-19.
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