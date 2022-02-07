На Закарпатті за добу виявили майже 500 випадків COVID-19

471 новий випадок COVID-19 виявили на Закарпатті 6 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 86 пацієнтів одужали, двоє людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 103 628 випадків COVID-19. 87 180 пацієнтів подолали хворобу, 2 598 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 49%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 307 437 випадків COVID-19, 3 681 092 людей одужали, 101 392 — померли.

Що відомо:

В Україні за добу COVID-19 виявили в майже 24 тисяч людей;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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