У Прип'яті Київської області підрозділи Міністерства внутрішніх справ провели спільні тактико-спеціальні навчання з оборони міста. За легендою, противник штурмував місто на лінії зіткнення. Українські армійці мали захистити його і відбити захоплені будівлі, а поліцейські й рятувальники — організувати евакуацію людей та забезпечити охорону порядку. Замість полігону МВС вибрало справжнє місто — покинуту з 1986 року Прип’ять. Більше — у фоторепортажі Суспільного.

4 лютого близько 14 години центральна площа Прип'яті, біля колишнього палацу культури “Енергетик" зібралися кілька десятків представників ЗМІ. Окрім українських журналістів до покинутого міста приїхали і європейські та американські колеги. Також на навчання прибули посли іноземних держав та представники держав-партнерів.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання МВС у Прип’яті

Радіаційний фон перевірили завчасно і на території проведення навчань він у нормі, розказав Суспільному дозиметрист екоцентру Петро

“Тут 0.19 мікрозівертів. Гамма-фон нормальний. Якби було перевищення, ви б сюди не зайшли", — пояснив Петро.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне У навчаннях беруть участь підрозділи ДСНС

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання у Прип’яті

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання у Прип’яті

Після інструктажу учасники відійшли до першої локації. Відома шістнадцятиповерхівка із гербом СРСР слугувала ціллю для снайперів, а поруч працював міномет.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Спецпризначенці відпрацьовували звільнення міста на лінії зіткнення

Правоохоронці відтіснили уявного ворога до будинку. За легендою, противник його контролює. Спецпризначенці почали штурм.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Бронеавтомобіль "Козак"

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання МВС у Прип’яті

Після того, як будинок зачистили, у ньому спалахнула пожежа. Вогонь приборкали надзвичайники. Після вдалої спецоперації до журналістів вийшли очільники міністерств внутрішніх справ та оборони.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на навчаннях у Прип’яті

"Тут є дійсно унікальні умови для відпрацювання в реальності фактично, з реальними кварталами, вулицями, проспектами, площами тих дій, які можуть бути", — розповів журналістам голова МВС Денис Монастирський.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання МВС у Прип’яті

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання МВС у Прип’яті

За словами міністра внутрішніх справ з 9 по 12 лютого МВС планує провести навчання в населених пунктах, де живуть люди. Їхнім сценарієм буде можливе захоплення адмінбудівель.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Спецпризначенці відпрацювали евакуацію людей

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання у Прип’яті

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Навчання у Прип’яті

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