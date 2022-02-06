У Прип'яті Київської області підрозділи Міністерства внутрішніх справ провели спільні тактико-спеціальні навчання з оборони міста. За легендою, противник штурмував місто на лінії зіткнення. Українські армійці мали захистити його і відбити захоплені будівлі, а поліцейські й рятувальники — організувати евакуацію людей та забезпечити охорону порядку. Замість полігону МВС вибрало справжнє місто — покинуту з 1986 року Прип’ять. Більше — у фоторепортажі Суспільного.
4 лютого близько 14 години центральна площа Прип'яті, біля колишнього палацу культури “Енергетик" зібралися кілька десятків представників ЗМІ. Окрім українських журналістів до покинутого міста приїхали і європейські та американські колеги. Також на навчання прибули посли іноземних держав та представники держав-партнерів.
Радіаційний фон перевірили завчасно і на території проведення навчань він у нормі, розказав Суспільному дозиметрист екоцентру Петро
“Тут 0.19 мікрозівертів. Гамма-фон нормальний. Якби було перевищення, ви б сюди не зайшли", — пояснив Петро.
Після інструктажу учасники відійшли до першої локації. Відома шістнадцятиповерхівка із гербом СРСР слугувала ціллю для снайперів, а поруч працював міномет.
Правоохоронці відтіснили уявного ворога до будинку. За легендою, противник його контролює. Спецпризначенці почали штурм.
Після того, як будинок зачистили, у ньому спалахнула пожежа. Вогонь приборкали надзвичайники. Після вдалої спецоперації до журналістів вийшли очільники міністерств внутрішніх справ та оборони.
"Тут є дійсно унікальні умови для відпрацювання в реальності фактично, з реальними кварталами, вулицями, проспектами, площами тих дій, які можуть бути", — розповів журналістам голова МВС Денис Монастирський.
За словами міністра внутрішніх справ з 9 по 12 лютого МВС планує провести навчання в населених пунктах, де живуть люди. Їхнім сценарієм буде можливе захоплення адмінбудівель.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Треба постачати зброю вже зараз". Експосол США прокоментував ситуацію на кордоні України з РФ
Візити європейських політиків: експертка пояснила, чи захистить дипломатія Україну від РФ
"Спокій, але не байдужість": як конфлікти та загроза війни впливають на психіку та як не панікувати
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!