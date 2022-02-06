Житель Тернопільщини створює паперові макети будинків

Віктор Дудяк із Чорткова створює макети будинків. Для цього він використовує картон, папір та шматки тканини.

За словами Вітора Дудяка, основи його знань заклали батьки, які за освітою – архітектори.

"Одного разу тато приніс готові витинанки з паперу, з такого ватману. Це був фрегат. І ми вечорами клеїли. Я міг звичайну машину побачити на фотографії і склеїти її навіть з інтер’єром всередині, зі всім, щоб відкривалася. Іграшок тоді не було так багато, як зараз. Тоді доводилося собі щось вигадувати. Це були поїзди, автомобілі, кораблі – все, що спадало на думку".

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Тернопіль Макет будинку, який зробив Віктор Дудяк

Потім Віктор зацікавився комп’ютерними науками, створював проєкти меблів. Паперові іграшки почав виготовляти для своїх дітей.

"Я був дуже великим фанатом світу Толкіна. Вирішив зробити хатку Гоббіта".

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Тернопіль Казковий будиночок

Тепер майстер виготовляє паперові копії будівель.

"Батьки працювали архітекторами, то багато макетів робилося за їхніми кресленнями".

У "Ранку на Суспільному" майстер розповів, що працює викладачем інформатики в Чортківському вищому професійному училищі. Свої макети створює від тижня до кількох місяців. Розпочинає із 3D-моделей на комп’ютері. Деталі переносить на папір, вирізає та склеює, потім декорує.

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Тернопіль Віктор Дудяк у кріслі з картону, яке він виготовив

"Зі всіх інструментів – це в нас звичайна металева лінійка. Ножик канцелярський теж звичайний. Ну, і скальпель канцелярський. Є прорізані легенько лінії згину, по яких ми будемо нашу іграшку згинати".

За шість років Віктор Дудяк створив більше сотні виробів з паперу.

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