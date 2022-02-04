Інженерка з Тернополя перетворює звичайні горнята на дизайнерські

Тернополянка Божена Робулова перетворює звичайні горнята на дизайнерські. Вона працює з полімерною глиною.

За її словами, ліпити любить з дитинства.

"Із раннього дитинства любила ліпити з пластиліну. Не думала, що це колись переросте в моє хобі".

Фото: Ліля Лобур/Суспільне Тернопіль Вироби майстрині

Мистецтво ліплення дівчина опанувала самотужки. За освітою Божена – інженерка. Працює за спеціальністю, вільний час присвячує хобі.

"Це допомагає мені відволіктися від моєї складної й зосередженої роботи".

У "Ранку на Суспільному" майстриня розповіла, що на створення прикраси для одного горнятка витрачає майже тиждень.

Фото: Ліля Лобур/Суспільне Тернопіль Божена Робулова любить пропрацьовувати деталі своїх виробів

"Насправді, чим реалістичніший виходить виріб, тим більша в ньому деталізація. Але вся фішка, напевно, і полягає в цій деталізації тому, що вона передає характер самого персонажа".

Виготовлені деталі дівчина приклеює до горнят чи ложок.

"При виготовленні листочків, різних пелюсток квітів, бажано використовувати спеціальні молди. Я зазвичай купую їх в кулінарних магазинах або спеціалізованих магазинах для ліплення з полімерної глини. Вони дозволяють досягти максимальної природньої реалістичності. Тому що вони відбиті від справжніх реальних листочків".

Фото: Ліля Лобур/Суспільне Тернопіль Дизайнерська ложка

Щоб глина стала твердою, вироби потрібно запекти при температурі 120 – 130 градусів.

"Дуже хочу робити портретні не тільки чашки, а й статуеточки різних відомих людей. Щоб вони були реалістичні".

За шість років Божена Робулова виліпила понад пів сотні різноманітних виробів.

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