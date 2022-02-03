Пасічниця з Тернопільщини робить свічки з воску

Майже двісті свічок різних форм вміє виготовляти бджолярка з Великих Бірок Наталія Потурай. Для цього, каже, використовує натуральний бджолиний віск із власної пасіки, де тримає 150 вуликів. Готує його майстриня за власним рецептом.

"Якщо хтось себе тішить новою сумочкою, то я себе тішу новою формою", – каже Потурай.

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Свічка у формі янгола

Жінка розповідає, навчилася робити свічки два роки тому. Саме тоді на пасіці, яку тримають разом з чоловіком, з’явився надлишок воску.

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Наталія Потурай

"Вставляється гніт. Дуже важливо, щоб гніт був натуральний. Коли нитка буде штучна, десь якісь будуть домішки ненатуральності, то буде і кіптява, і поганий запах", – розповіла Потурай.

Перед тим, як заливати розтоплений віск у форму, майстриня фіксує її канцелярськими гумками.

"Я її фіксую, коли буду наливати віск сюди, щоб віск не розлився, а зміг застигнути".

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Свічки з воску

Наталя Потурай каже, віск готує за власним рецептом. При якій температурі – тримає у таємниці.

"Для того, щоб віск не перегрівся, його розтоплюють на водяній бані, або в мене є спеціальна каструлька", – каже Потурай.

Застигають свічки від двох до шести годин. Все залежить від розміру виробу. Якщо на свічці є білий наліт, то віск справжній.

Фото:Лілія Лобур/Суспільне Свічки різних форм

За два роки майстриня виготовила понад пів тисячі свічок. Їх дарує своїм рідним і друзям, а також запалює їх у власному будинку.

"Коли горить свічка в кімнаті, свічка із натурального бджолиного воску, вона створює особливу атмосферу. Наповнює будинок особливим ароматом. Ароматом природи, ароматом літа, вулика", – каже Потурай.

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