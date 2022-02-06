В Одесі пожежу в цеху "Українського товариства сліпих" гасили 45 рятувальників

В Одесі 6 лютого горів цех "Українського товариства сліпих" на Варненській, 21. Під час гасіння пожежники врятували травмованого чоловіка та евакуювали ще одну людину. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 17:35 хвилин. Рятувальники встановили, що загоряння сталося в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхівки. Через значне задимлення вогнеборці працювали в засобах захисту.

З кабінету цеху на першому поверсі врятували травмованого чоловіка. Ще одного евакуювали з третього поверху. Пожежу ліквідували о 18:09, залучивши 12 одиниць техніки та 45 рятувальників.

Прессекретарка ДСНС Марина Мартиненко зазначила, що обставини травмування врятованого чоловіка встановлюватиме поліція:

"Незрозуміла ситуація. Там не отруєння продуктами горіння", – зазначила Мартиненко.

ДСНС в Одеській області

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