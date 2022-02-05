В селі Усатове під Одесою палали складські приміщення. Вогонь знищив понад 800 кв. м. Про це повідомили у Службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежу помітили об 11:08 на вулиці 1-й масив. Рятувальники працювали по підвищеному номеру виклику. Вогонь швидко поширився через горючі матеріали, що знаходились у середині складу. Пожежу гасили протягом двох годин.

Територія складу не була обладнана протипожежним водопостачанням, через що рятувальникам довелося використовувати пожежний гідрант на відстані близько 300 метрів від місця пожежі. Загиблих та травмованих немає. На місці працювали 33 рятувальники та дев'ять пожежних машин.

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