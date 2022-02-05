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У передмісті Одеси вигоріло 800 квадратних метрів складських приміщень
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У передмісті Одеси вигоріло 800 квадратних метрів складських приміщень

Марина Повертайло
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У передмісті Одеси вигоріло 800 квадратних метрів складських приміщень ДСНС України в Одеській області

В селі Усатове під Одесою палали складські приміщення. Вогонь знищив понад 800 кв. м. Про це повідомили у Службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежу помітили об 11:08 на вулиці 1-й масив. Рятувальники працювали по підвищеному номеру виклику. Вогонь швидко поширився через горючі матеріали, що знаходились у середині складу. Пожежу гасили протягом двох годин.

Територія складу не була обладнана протипожежним водопостачанням, через що рятувальникам довелося використовувати пожежний гідрант на відстані близько 300 метрів від місця пожежі. Загиблих та травмованих немає. На місці працювали 33 рятувальники та дев'ять пожежних машин.

У передмісті Одеси вигоріло 800 кв. м складських приміщеньДСНС України в Одеській області

В Усатове вигоріло 800 кв. м складських приміщень

У передмісті Одеси вигоріло 800 кв. м складських приміщеньДСНС України в Одеській області

У передмісті Одеси горіли склади

У передмісті Одеси вигоріло 800 кв. м складських приміщеньДСНС України в Одеській області

Пожежа на складах в Усатове

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