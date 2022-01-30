В селі Нерубайське Одеської області загинула подружня пара. Вони отруїлися побутовим газом, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

До будинку чоловіка та жінки, 1965 та 1956 р.н., прийшов їхній син. Він знайшов тіла батьків та повідомив до поліції. Хлопець зазначив, що у приміщеннях відчувався різкий запах газу.

Співробітники поліції розповіли, що на тілах загиблих не знайшли ознак насилля. Слідів проникнення в оселю також не було. За попередніми даними, подружжя отруїлося побутовим газом.

Слідчі почали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Наразі тіла померлих направили на судово-медичну експертизу.

Читайте також

В гуртожитку Одеського медичного університету п'ятеро студентів отруїлися газом. Вони перебувають у лікарні

6 січня в Одесі газом отруїлася родина. До лікарні потрапили троє людей

На Одещині загинула родина з трьома малолітніми дітьми: що сталося

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області