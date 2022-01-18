Коли буде призначено голову САП та чому затягується конкурс. Відповідає експерт

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника 23 грудня направила до Офісу генерального прокурора подання з проханням встановити відповідність переможців конкурсу вимогам законів "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці. Проте вона досі чекає на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик в ефірі Українського радіо розповів, коли буде призначено очільника САП.

Чому і як затягується конкурс?

Конкурс триває півтора року, якщо відраховувати від моменту, коли були призначені члени комісії. Перше засідання відбулося ще в жовтні 2020, і на січень 2022 у нас досі немає голови САП. Процес осоромив себе вже давно, бо обрати одного керівника зі 111 кандидатів ― це шукати голку в сіні. Є конкретна процедура, за якою має рухатися комісія.

То вони не можуть зібратися, то вони не можуть провести співбесіди, а тепер вони банально саботують голосування за затвердження фінального рейтингу. Окрім, як нахабним способом затягування процесу я це назвати не можу. Я сподіваюся, що рішення буде прийняте, тому що зараз і комісії немає куди відступати, і результат вже ніяк не може змінитися. Тому це просто нахабне затягування, щоб далі і генеральна прокурорка, і Офіс президента мали вплив і можливість втручатися у справи, які веде НАБУ та САП.

Чого зараз формально чекають від Офісу генпрокурора?

Голова комісії начебто чекає, що Генеральна прокуратура проведе спецперевірку щодо Олександра Клименка та Андрія Синюка. Це те, що озвучували на тих не дуже успішних засіданнях у грудні. Але спецперевірка щодо кандидатів вже була проведена у квітні. І повторне проведення спецперевірки не передбачається. Тоді, коли цей аргумент висловлюють члени комісії, аргументуючи проти такої позиції голови комісії Катерини Коваль та певної кількості інших членів комісії, яких призначила Верховна Рада, то Коваль говорить про те, що раптом ця людина тепер корупціонер і їй треба актуальна інформація. Але визначенням ”актуальна” можна гратися дуже довго. Навіть якщо уявити, що ще одна перевірка була проведена станом на сьогодні, а засідання комісії завтра, то тоді так само можна легко сказати, що інформація була актуальною на вчора, а раптом за ніч щось змінилося.

У січні була інформація про те, що п’ять членів конкурсної комісії направляли вимогу до голови комісії організувати засідання на 13 січня цього року. Вона відмовилася це робити через те, що начебто не буде збиратися кворум. Тобто прийняття фінального рішення просто затягується.

Чи може САП працювати без очільника?

Прокуратура далі якось працює. З 1 вересня 2020 року вона адміністративно працює під керівництвом виконуючого обов’язки керівника САП Максима Грищука. Але виконуючий обов’язки голови САП і голова САП постійний ― це різні посади. Голова САП офіційно називається керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури―заступник Генерального прокурора. Водночас виконуючий обов'язки має менше повноважень.

Як приклад, є справа Татарова, яка відбулася фактично через три місяці після того, як САП втратив постійного керівника Холодницького, хоча до нього теж було багато питань. Коли прокурори планували вручити підозру заступнику керівника Офісу президента, генеральна прокурорка в одну ніч змінила групу прокурорів. Ось так Венедіктова втручається у справи, які розслідує НАБУ і де процесуальне керівництва здійснює САП. Тобто САП і НАБУ далі працюють, але є можливість втручатися, особливо якщо це кейс, який стосується владної команди, яка знаходиться на вулиці Банковій.

Чи буде призначення керівника САП найближчими днями?

Я думаю, що найближчими днями ми його точно не побачимо. Чи побачимо ми його до кінця зими? Я дуже на це сподіваюсь. Єдиний інструмент впливу на те, щоб це відбулося якнайшвидше ― це публічність і щоб ми не забували, що це має відбутися, бо кроків ані назад, ані вліво чи вправо вже немає. У комісії є два варіанти: або вони голосують, або не голосують. Наразі вони не голосують, і це виглядає ще більш абсурдно.

Щодо загалом нашої міжнародної підтримки, то зараз кризова ситуація в тій частині світу, де знаходиться Україна, через доволі агресивні і нахабні дії Москви і загрози повторної активної фази військової агресії. І на фоні цього, скоріш за все, команда, яка захищає абсурдність того, що зараз відбувається з конкурсом САП, мислить наступним чином: ми будемо тягнути, наскільки це можливо, тому що нам це вигідно, і зараз нас ніхто не кине, тому що все одно є агресія Росії, а це набагато більша проблема, ніж якийсь керівник САП і верховенство права та закону, тому ми будемо робити те, що ми зараз робимо. А ті, хто вболівають за країну і за її майбутнє, мали би думати про те, що треба виконати всі наші процеси реформи і зобов’язання, які у нас є, і таким чином покажемо нашим міжнародним партнерам, що ми готові рухатися як всередині країни, так і назовні, щоб далі отримувати підтримку. Але цього не відбувається, і вони обирають перший варіант. Я сподіваюсь, міжнародні партнери продовжать нашу підтримку в цьому напрямку, але буде під великим питанням, чи готові вони після вирішення цієї кризової ситуації надалі вкладатися в наші реформи.

Що відомо

У серпні 2020 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причину такого рішення він не назвав. У НАБУ заявили, що звільнення Холодницького не вплине на перебіг розслідувань Національного антикорупційного бюро.

Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував ще 25 січня. У липні оголосили двох фіналістів конкурсу: Олександр Клименко та Андрій Синюк. Але керівника досі не обрали. США і ЄС не раз закликали до прозорого завершення конкурсу, щоб САП не лишалася без очільника.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський спростував заяву Шабуніна і у коментарі Суспільному підкреслив, що Офіс президента не пов’язаний із проведенням конкурсу на посаду керівника САП.

20 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним порядок роботи комісії з відбору керівника САП, бо в липні 2015 року вона начебто втратила повноваження. Офіс президента заявив, що на конкурс це рішення не вплине, оскільки рішення ОАСК ще можна оскаржити.

Конкурсна комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на засіданні 24 грудня знову не змогла проголосувати за результати конкурсу. Засідання вирішили перенести через відсутність кворуму.

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