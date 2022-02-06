У Краматорську відкрилась виставка “Екологія у кадрі”, присвячена дослідженню історії становища екології у Донецькому регіоні. Працюватиме вона протягом лютого у центрі ветеранів АТО та їх сімей "Поруч".

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Як розказала історикиня та одна з організаторок виставки Ірина Склокіна, мета виставки полягає у тому, аби через історичні джерела показати те, що автори цих джерел зовсім не планували розказувати.

Фрагмент виставки "Екологія у кадрі", фото: Суспільне Донбас У виставці використані фотоархіви музеїв Донеччини та приватні фотографії місцевих жителів

Організатори намагались зчитати сучасні теми, такі як надмірне споживання, проблеми переробки сміття, та зрозуміти чи маємо ми право сьогодні ці теми відправляти в минуле, коли люди навіть не формулювали свої запити та проблеми саме так.

"Для людей у минулому бала набагато актуальнішою проблема нестачі калорій. І на скільки є слушним те, що ми з перспективи надмірного споживання звертаємось до людей XX століття, які не мали достатньо ресурсів і навіть голодували", — сказала Склокіна.

Для створення виставки використовували архівні матеріали Донецького обласного краєзнавчого музею, Дружківського історико-художнього музею, Маріупольського краєзнавчого музею, музею дружківської школи №12, Музею історії міста Краматорська, Покровського історичного музею, Центрального кінофотофоноархіву імені Гордія Пшеничного у Києві. Також тут використані приватні архіви жителів Донеччини.

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