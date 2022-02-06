П'ятеро українських спортсменів здобули призові місця під час четвертого етапу Кубка Європи з фристайлу 5 лютого. Про це повідомили на сторінці Ski Federation of Ukraine Facebook. Змагання відбулися у селі Вишка Ужгородського району.

Суспільне Закарпаття

Перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Леонід Тікун розповів Суспільному: участь взяли дві команди – Україна та Казахстан. Ще дві команди, Республіка Білорусь та Швейцарія, не змогли приїхати через захворювання на COVID-19. Змагалися дівчата та хлопці у два етапи. Серед хлопців перше, друге й третє місце зайняли українські спортсмени:

Володимир Кушнір;

Захар Максимчук;

Марк Лайош.

Серед дівчат друге місце посіла спортсменка Казахстану, а перше та третє – українки:

Оксана Яцюк;

Маржан Акжигіт;

Анастасія Свирид.

О 14 годині змагання з фристайлу розпочали з жіночих команд. Далі стартували хлопці. Змагалися спортсмени у два етапи впродовж двох годин. Далі визначали переможців.

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Українська спортсменка Оксана Яцюк здобула золоту медаль на четвертому етапі Кубка Європи з фристайлу. "Було важко, але добре, що все так сталося. Перший день для мене був важчий, але все добре. Для мене це перший серйозний результат – це Кубок Європи. Я задоволена. У фінал я потрапила й робила два стрибки – пайк і лей, а у фіналі я робила бланш. Бланш – це прямим тілом летіти, а лей – це коли складочку береш", — розповіла Оксана Яцюк.

Спортсменка з Казахстану Маржан Акжигіт зайняла друге місце. Каже: "Я б хотіла виступити краще, але як вийшло, так уже є. Тут є багато хороших суперниць, з якими нелегко було боротися, але було весело".

Суспільне Закарпаття

Перше місце серед чоловіків зайняв 18-річний Володимир Кушнір. Він спортсмен української команди. "Своїм результатом задоволений, все добре, хотілося б, звісно, зробити стрибки краще, але як є", — розповів Володимир.

Результати стрибків спортсменів визначали судді з України, Казахстану, Великої Британії, Німеччини та Республіки Білорусь.

"Усе добре було, єдине, що сьогодні (5 лютого, — ред.) спортсмени падали, тому оцінки трохи опускаються. У дівчат сьогодні легші стрибки, ніж вчора, а в хлопців важчі, тобто у кожного своя стратегія", — зазначила суддя змагань Діана Аркаєва.

Суспільне Закарпаття

"Загалом змагання пройшли на досить високому рівні. Був добре підготовлений схил за міжнародними стандартами. Один мінус – не було багато команд. Слава Богу, цього року ніхто не травмувався, всі живі й здорові", — розповіла суддя Кубка Європи Надія Діденко.

Перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Леонід Тікун розповів: загалом у Кубку Європи змагаються 5 команд, це Швейцарія, Білорусь, Росія, Казахстан і Україна.

"Росію не запрошуємо через зрозумілі всім причини, а з іншими так вийшло через COVID-19. Тому залишилося дві команди – Україна і Казахстан. Два етапи Кубка Європи проводилися в Білорусі. Зараз ми вже закінчили. Наступні два етапи будуть проходити у Швейцарії. Ці спортсмени – це юніори на Кубку світу, які сьогодні ще не готові брати участь в Олімпійських іграх".

Тривали змагання з фристайлу в селі Вишка два дні – 4 і 5 лютого.

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