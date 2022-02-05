3 та 4 етапи Кубку Європи з фристайлуЗимовий олімпійський вид спорту, загальна назва для різноманітних дисциплін, в яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. провели на Закарпатті. Змагання відбулися у селі Вишка Ужгородського району, — розповів Суспільному перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Леонід Тікун.
Участь у змаганнях взяли дві команди — Україна та Казахстан. Ще дві команди, Білорусія та Швейцарія, не змогли приїхати через захворювання на COVID-19.
Змагалися дівчата та хлопці у два етапи. Серед хлопців перше, друге й третє місце зайняли українські спортсмени. Серед дівчат: друге місце посіла спортсменка Казахстану, а перше та третє — українки.
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Тривали змагання два дні, 4 та 5 лютого.
Що відомо:
- Перші 2 етапи кубку Європи з фристайлу відбулись у білоруському центрі Раубічі. Наступні 2 пройдуть у швейцарському Айроло у березні і заключні два етапи відбудуться в італійському Вальмаленко перед чемпіонатом світу серед юніорів.