3 та 4 етапи Кубку Європи з фристайлу провели на Закарпатті. Змагання відбулися у селі Вишка Ужгородського району, — розповів Суспільному перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Леонід Тікун.

Суспільне Закарпаття

Участь у змаганнях взяли дві команди — Україна та Казахстан. Ще дві команди, Білорусія та Швейцарія, не змогли приїхати через захворювання на COVID-19.

Суспільне Закарпаття

Змагалися дівчата та хлопці у два етапи. Серед хлопців перше, друге й третє місце зайняли українські спортсмени. Серед дівчат: друге місце посіла спортсменка Казахстану, а перше та третє — українки.

Суспільне Закарпаття

Суспільне Закарпаття

Тривали змагання два дні, 4 та 5 лютого.

Суспільне Закарпаття

Що відомо:

Перші 2 етапи кубку Європи з фристайлу відбулись у білоруському центрі Раубічі. Наступні 2 пройдуть у швейцарському Айроло у березні і заключні два етапи відбудуться в італійському Вальмаленко перед чемпіонатом світу серед юніорів.

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