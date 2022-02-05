Закарпатські синоптики попереджають туристів про можливість сходження лавин у Карпатах. Про це повідомляють на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

5-6 лютого у горах Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека, третій рівень.

На сторінці Головного управління ДСНС України у Закарпатській області повідомили: наразі у горах хуртовина, сильний сніг. Видимість — майже нульова.

За сніголавинних станцій станом на 08:00 05.02.2022 на Драгобраті висота снігового покриву становить 206 см. Температура повітря -4,8°С.

На сніголавинному посту Плай висота снігового покриву становить 53-78 см, сніг свіжий, хуртовинний, слабо закріплений. Температура повітря: -4,5°С, туман.

На сніголавинному посту Пожежевська висота снігового покриву становить 63-187 см, сніг хуртовинний, нестабільний, перенесений низовою хуртовиною. Температура повітря: -6,4°С.

6 лютого на дорогах Закарпатської області, за інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, збережеться ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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