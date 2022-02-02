У Львові через пожежу в квартирі рятувальники евакуювали 5 людей

Ввечері, 1 лютого, у Львові, на вулиці Єфремова, 64 виникла пожежа у багатоповерхівці. Звідти евакуювали 5 людей. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Пожежа у триповерховому будинку на Єфремова виникла близько 22:16. Тоді загорілась квартира на другому поверсі. Як повідомили рятувальники, прибувши до місця події, виникли складнощі з тим, щоб доїхати до будинку. Надзвичайники були вимушені чекати поки охоронці відчинять браму та пропустять машину пожежників. Ворота відкрили через 10 хвилин.

Facebook/Зручне місто Фото з місця події

На момент прибуття рятувальників з квартири вибивався густий дим. Через задимлення на верхньому поверсі надзвичайники вивели на свіже повітря 4 людей. Власницю квартири, де трапилась пожежа, передали медикам. 79-річну жінку доправили у Львівський медичний інститут. За словами лікарів, її життю нічого не загрожує.

Facebook/Зручне місто Фото з місця події

Пожежу вдалось загасити о 22:42. Вогнем були знищені речі домашнього вжитку на площі 2 кв. м.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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