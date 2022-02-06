У Харкові відбувся автопробіг "Ми любимо Україну"

В автопробігу 6 лютого, за даними організаторів, взяли участь понад 30 машин. Захід минув без порушень.

Автомобілі прикрашені державними прапорами рушили від стадіону "Металіст" близько 11:00, розповіла Суспільному координаторка автопробігу Ганна Чуркіна.

Маршрут пролягав через Палац спорту, де у 2015 році під час мирного "Маршу єдності" стався теракт, в якому загинули четверо людей.

Фото: Ганна Чуркіна

"Коли ми проїжджали повз пам'ятний знак, ми сигналили — у пам'ять людей, які загинули в теракті. Це таке знакове місце для всіх учасників Євромайдану, ми пам'ятаємо про це місце і пам'ятаємо про той опір, який чинили харків'яни", — говорить Чуркіна.

Після — колона рушила до намету "Все для перемоги" на майдані Свободи через вулицю Героїв праці та проспект Науки: організаторка пояснює такий маршрут тим, що вони хотіли охопити якомога більше районів міста.

Фото: Ганна Чуркіна

На майдані учасники акції заспівали гімн та домовились про координування дій між громадськими ініціативами у разі повномасштабного вторгнення.

Акцію провели, щоб "показати, що є патріоти, які готові зробити все, щоб Харків не опинився під окупацією, а також мобілізувати та скоординувати людей у разі небезпеки", каже Ганна.

За її словами, учасники акції не бачили супроводу поліції.

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