За підрахунками організаторів, у "Марші єдності" 5 лютого взяли участь понад п'ять тисяч людей. Поліція нарахувала близько двох тисяч учасників. Захід минув без сутичок.

Цифру у понад п'ять тисяч назвав співорганізатор заходу Костянтин Немічев після завершення маршу.

За даними правоохоронців, у заході взяли участь близько двох тисяч людей, повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова.

Учасники розгорнули у колоні жовто-блакитний стяг, частина тримала національні прапори у руках.

"Треба показати, що Харків — то є Україна. І ми всі єдині. Ми нічого не боїмося. Насправді, вони мають нас боятися. Можливо, це резонанс суспільної думки, коли ми слухали пропаганду, яка казала, що вам треба боятися, вас мало, ми вас переможемо, але це їм треба боятися: ми тут, на своїй землі, ми у своєму місті", — сказав учасник маршу Антон.

Ірина Бондаренко/Facebook

Катерина відпросилася з роботи та прийшла на марш зі своєю мамою.

"Я дуже болію за Україну. Переживаю, щоб все у нас було добре. Щоб Україна була Україною. Без Росії, без нападників. Тому що хочеться жити у мирі та спокою", — сказала учасниця заходу.

Ірина Бондаренко/Facebook

Окрім національного прапору, мати жінки, Олена, взяла з собою білоруський стяг.

"Це ж марш єдності. Я відчуваю до білорусів такі ж теплі почуття. У нас спільний ворог", — говорить Олена.

За громадським порядком стежили 460 поліцейських та 100 нацгвардійців, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Що відомо